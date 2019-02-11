Картер провел идеальный Гран-при, но все равно проиграл. Капитану не повезло встретиться с Трампом

«Несмотря на поражение, для вас этот турнир полон положительных моментов», – утешительно сказал ведущий на церемонии после финала. «Да, положительных моментов полно, но сейчас как-то не хочется о них думать», – поджав губы, саркастично ответил Али Картер. Он только что проиграл титул Гран-при Джадду Трампу и не был настроен на оптимистичные монологи. Капитан искренне, но скупо поблагодарил соперника и поспешил в подтрибунку. Через несколько часов фанат Трампа в твиттере обвинил Картера в неумении проигрывать. Снукерист уложил его лаконичным панчем: «Что ты знаешь? Ничего. Идиот».

Картера не любят за резкий характер, но прямота и эмоциональность делают его одним из самых ярких игроков тура. В спорте, где есть Ронни О’Салливан и все остальные, нужно выделяться не только результатами, но и личностью, чтобы тебя запомнили. Почти все игроки, как и в других видах спорта, открывают рот только для шаблонных речей, интересных лишь продолжительностью. Али не такой – он устраивает шоу и не превращается при этом в показушника.

В апреле прошлого года перед матчем с Ракетой на ЧМ Картер сказал то, о чем остальные думали про себя: «Это шоу Ронни О’Салливана. Он провел матч и выиграл, а когда я прихожу на свою игру и хочу попасть в раздевалку, она оказывается занята. «Извините, он еще дает интервью», – говорят мне. Никто не хочет обижать Ронни, хотя мы все равны». После такого выпада встреча Картера и О’Салливана приковала взгляды и оправдала ожидания.

При счете 11:8 в пользу Али игроки столкнулись плечами: Капитан шел к столу, а его соперник возвращался в кресло. Ронни посоветовал Картеру не злиться так сильно и даже назвал его Мистером Злым. Али саркастично поблагодарил Ракету, и только реплика судьи остановила игроков от продолжения перепалки. В таком учтивом и бесконтактном спорте, как снукер, настоящая стычка мгновенно стала сенсацией.

Не меньший ажиотаж вызвал и итоговый счет матча: Картер победил 13:9 и впервые в карьере обыграл Ронни. Для Али соперничество с Ракетой давно вышло за рамки снукера. Он дважды проиграл О’Салливану в финалах ЧМ, и обида от тех матчей завладела Картером, плохо контролирующим эмоции. Он слишком сосредоточился на встрече с Ронни и уже в следующем раунде проиграл будущему чемпиону Уильямсу. Никнейм Мистер Злой приклеился к Картеру и стал даже популярнее официального прозвища.

Схватка с О’Салливаном далеко не главная в жизни Картера. Он уже 13 лет справляется с болезнью Крона и дважды победил онкологию: в 2013-м вылечился от рака яичек, а через год не сдался, когда ту же болезнь обнаружили в легких. «Али – самый жесткий боец из всех, кого я знаю, – сказал тогда один из боссов World Snooker Джейсон Фергюсон. – Могу заверить, что у него есть настрой на битву, которая ему предстоит». Это оказалось правдой: после трех курсов химиотерапии и полугода без снукера «ублюдок исчез раз и навсегда», а Картер вернулся к сыну и любимому делу.

Али КартерEurosport

«Болезнь – просто еще один соперник, которого нужно победить, – вдохновляюще заверил Капитан в интервью после выздоровления. – После всего, через что я прошел, я заслужил немного удачи. Пришло мое время». Личная жизнь Картера действительно наладилась: одиночка встретил звезду британского реалити «Ученик» Стеллу Инглиш и полюбил ее. Спустя несколько лет они уже воспитывают ребенка, но по-прежнему выглядят как влюбленные подростки.

В снукере Картеру пока не так везет. Он выиграл World Open в 2016-м и наконец победил О’Салливана, но провалил начало этого сезона и вылетел из топ-16. Теперь Али сражается за возвращение в элиту, чтобы попасть на ЧМ без квалификации – турнир, к победе на котором он дважды подобрался вплотную, остается для Картера главной целью. На прошлой неделе Капитан провел почти идеальный Гран-при: разобрался с прямым конкурентом за место в «Крусибле» Дэвидом Гилбертом и вышел в первый финал за два года. Снова не повезло – с другой стороны сетки весь путь проделал лучший на данный момент игрок мира.

Трамп уже завоевал два турнира в сезоне, а в одном из финалов не оставил шансов О’Салливану (10:4). Картер не провалил решающий матч против Джадда, но тот был слишком хорош даже для преобразившегося Капитана. «Я могу привыкнуть к этому», – хвастливо хихикнул Трамп после вручения очередных кубка и чека. Впервые за последние годы остальные фавориты отошли в тень. Джадд поднялся на четвертое место рейтинга и снова считается главным фаворитом. Даже в лучшей форме Картер не напряг Трампа, который забивает сложнейшие шары, как в 2011-м, и прибавил в тактике.

Али все равно стал главным героем турнира: победы Джадда вошли в привычку, а Капитан в очередной раз пересилил себя и без страха рванулся в бой. Кульминацией нервного Гран-при стал 16-й фрейм финала, когда Картер промахнулся на легком шаре и сдался, как в матче с ним на этом же турнире Марк Аллен. Для Али в этом матче уже было все ясно, а он не привык тратить время зря. До старта ЧМ еще достаточно ивентов, на которых можно набрать ценные рейтинговые очки.

Даже если он не пробьется в топ-16, квалификация вряд ли остановит мотивированного Картера. Капитан часто психует в решающих матчах, но это не уничтожает его, как нетерпеливого Магуайера, а наоборот делает сильнее: он становится настолько резким и агрессивным, что буквально прибивает соперника. В матче с Трампом этого не случилось, но для Али каждая нерешенная задача – лишь дополнительная мотивация. Сезон едва перевалил за середину, и вряд ли Мистер Злой успокоится после поражения в финале.

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