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Робертсон обыграл Дотта в финале World Grand Prix
Австралиец выиграл 18-й рейтинговый турнир в карьере.
Австралийский снукерист Нил Робертсон обыграл шотландца Грэма Дотта в финале рейтингового турнира World Grand Prix – 10:8.
Робертсон сделал пять сенчури и при счете 9:5 был в одном фрейме от победы, после чего Дотт отыграл три подряд, но лишь отсрочил чемпионство австралийца.
Робертсон сыграл в третьем финале за три недели, из которых выиграл два – теперь в активе спортсмена 18 побед на рейтинговых турнирах. Он обогнал трехкратного чемпиона Марка Селби и стал шестым в рейтинге самых титулованных игроков в истории.
- Теперь у Робертсона 699 сенчури в карьере.
- Лидеры рейтинга – О’Салливан и Хендри, у них по 36 титулов.
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