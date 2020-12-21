Британские снукеристы Джадд Трамп и Джек Лисовски встретились в финале World Grand Prix, Трамп стал победителем турнира. Счет решающего матча – 10:7.
Первый номер мирового рейтинга обеспечил шестую победу в рейтинговом турнире за 2020 год. Игра была напряженной, горел счет 8:7, но потом 31-летний Трамп взял два победных фрейма.
Чемпионат Великобритании
Робертсон остановил Трампа
«Это была потрясающая игра. Он был очень хорош сегодня вечером», – заявил Трамп в комментарии BBC.
- Лисовски на пути к финалу прошел экс-чемпионов мира Марка Селби и Шона Мерфи.
- Трамп выбил в полуфинале великого Ронни О'Салливана.
Northern Ireland Open
Трамп третий год подряд победил О’Салливана в финале Northern Ireland Open
English Open
В снукере появилась Большая тройка, как в теннисе. В ней нет Ронни