Британские снукеристы Джадд Трамп и Джек Лисовски встретились в финале World Grand Prix, Трамп стал победителем турнира. Счет решающего матча – 10:7.

Первый номер мирового рейтинга обеспечил шестую победу в рейтинговом турнире за 2020 год. Игра была напряженной, горел счет 8:7, но потом 31-летний Трамп взял два победных фрейма.

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«Это была потрясающая игра. Он был очень хорош сегодня вечером», – заявил Трамп в комментарии BBC.

Лисовски на пути к финалу прошел экс-чемпионов мира Марка Селби и Шона Мерфи.

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