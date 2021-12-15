Джимми Робертсон - Мэттью Селт

Снукер Следите за матчем Джимми Робертсон – Мэттью Селт на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 15 декабря 2021. Если вы видите вкладку «LIVE» чуть выше, значит мы расскажем вам все подробности этой встречи. Следите за ходом матча онлайн.

Сегодня встречаются Джимми Робертсон и Мэттью Селт, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Снукер у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.