15.12.21
Завершено
4
Д. РобертсонДжимми Робертсон
Не ранее
17:00
2
М. СелтМэттью Селт
World Grand Prix • Раунд 1
СеткиКалендарь
Перед матчем

Джимми Робертсон - Мэттью Селт

Снукер Следите за матчем Джимми Робертсон – Мэттью Селт на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 15 декабря 2021. Если вы видите вкладку «LIVE» чуть выше, значит мы расскажем вам все подробности этой встречи. Следите за ходом матча онлайн.
Сегодня встречаются Джимми Робертсон и Мэттью Селт, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Снукер у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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