Шестикратный чемпион мира по снукеру Ронни О’Салливан чуть не опоздал на матч первого раунда World Grand Prix против Энди Хикса из-за желания поесть в кафе.

«Я оказался на месте за десять минут до матча. Неподалеку располагается магазин «Mark & Spencer» с кафе, и я не могу не побаловать себя сконами с топлеными сливками и чашкой чая. Хорошо, что мне удалось добраться вовремя. Здесь отличные зрители, замечательная арена. Я рад тут находиться», – заявил 46-летний Ронни.

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О'Салливан победил Хикса со счетом 4:1, затем расправился с Хуссейном Вафаеи Айоури (4:1). За выход в четвертьфинал он поспорит с Джимми Робертсоном.

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Источник – Eurosport.com.

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