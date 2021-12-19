19 декабря в Ковентри пройдет финал турнира по снукеру World Grand Prix, в котором австралиец Нил Робертсон сыграет против англичанина Ронни О’Салливана.

В полуфинальных поединках 17 декабря Нил Робертсон обыграл Марка Селби, а Ронни О’Салливан 18 декабря победил Стюарта Бинэма.

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Нил Робертсон (Австралия) – Марк Селби (Англия) – 6:3

Стюарт Бинэм (Англия) – Ронни О’Салливан (Англия) – 2:6

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Финал состоится в 16:00 по московскому времени, трансляция запланирована на itv 4, а в 21:00 и в 21:55 (прямая трасляция) соревнования покажет Eurosport 1.

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