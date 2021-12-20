19 декабря в Ковентри состоялся финал турнира по снукеру World Grand Prix, в котором австралиец Нил Робертсон сыграл против англичанина Ронни О’Салливана. Поединок завершился победой Ронни со счетом 10:8.
«Никто в истории снукера или любого другого вида спорта не мог двигаться так свободно – из абсолютно ниоткуда – в отличие от таких соперников мирового класса, как Ронни О'Салливан. Час назад он не смог сделать 50 брейков, и то, что он сделал с тех пор, поражает. Чистый гений», – написал после победы журналист Ричард Манн с восторгом.
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World Grand Prix
О'Салливан сразится с Робертсоном в финале World Grand Prix
Ронни О'Салливан красиво выиграл финал. На этого могло не случиться: он чуть не опоздал на матч World Grand Prix на более ранней стадии, потому что хотел поесть булочек в кафе
Джимми Робертсон установил рекорд по очкам в одном фрейме во время матча Scottish Open
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