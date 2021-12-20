19 декабря в Ковентри состоялся финал турнира по снукеру World Grand Prix, в котором австралиец Нил Робертсон сыграл против англичанина Ронни О’Салливана. Поединок завершился победой Ронни со счетом 10:8.

«Никто в истории снукера или любого другого вида спорта не мог двигаться так свободно – из абсолютно ниоткуда – в отличие от таких соперников мирового класса, как Ронни О'Салливан. Час назад он не смог сделать 50 брейков, и то, что он сделал с тех пор, поражает. Чистый гений», – написал после победы журналист Ричард Манн с восторгом.

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