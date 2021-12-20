При счете 7:5 в пользу Нила Робертсона положение Ронни О’Салливана казалось безнадежным. Ветеран сделал всего одну серию за 50 очков в 12 фреймах, а финалы в последние полтора сезона превратились для него в непреодолимое препятствие. Ракета ошибался с выходами и плохо контролировал биток, а его соперник, наоборот, действовал уверенно и сосредоточенно. Ничто не предвещало камбэка, но Ронни внезапно преобразился – четырьмя крупными брейками удержал Робертсона в кресле и с реактивной игрой взял пять из шести партий.

Очередной трофей О’Салливана получился одним из самых странных за долгую карьеру. Обычно Ронни либо действует без вдохновения и сенсационно вылетает, либо блистает и разносит на пути к титулу любого противника. На этот раз 46-летний англичанин провел не самый яркий турнир даже по меркам этого сезона, но все равно кое-как добрался до финала. После победы над Стюартом Бинэмом в 1/2 Ракета даже извинился перед болельщиками за тусклый перфоманс.

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Тогда О’Салливан победил 6:2, но отнюдь не доминировал, как может показаться по счету. Ронни часто ошибался – спасло еще более слабое выступление Бинэма. Ни одной серии за 78 – редкий результат для игрока, который прославился именно крупными брейками. «Мне стыдно, – признался шестикратный чемпион мира после выхода в финал Гран-при. – Мы выглядели как пара старых любителей. Били по шарам, как будто мы мясники, а перед нами туша».

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Самокритичное выступление Ронни – элемент образа, который легенда примерил на себя на прошлой неделе. О’Салливан всегда строго оценивает свою игру, но в общении с прессой в последние годы чаще разносит молодое поколение за слабый прогресс или руководство World Snooker Tour за административные просчеты. На Гран-при Ракета отказался от провокаций и игр разума. Например, в начале турнира дал умиротворенное интервью о том, как посещал спа и массаж, а на матч первого раунда пришел за 10 минут, потому что пил чай со сконом (британской сладкой выпечкой).

Перед финалом Ронни выдал порцию комплиментов Робертсону: «Он так красиво управляет битком. Никто не подошел даже близко к нему за всю историю снукера. У него невероятный талант. Можно учиться у других игроков, но Нил делает нечто уникальное – никто не может добиться того же». После победы над австралийцем О’Салливан снова заряжал позитивом – порадовался, что на турнирах снова есть болельщики и призвал не вводить новый локдаун. Ни одной провокации и ни одного саркастичного выпада за неделю – почти уникальный случай для Ронни.

Еще до начала Гран-при Ракета объяснил, что больше не собирается рассуждать о политике в снукере. Его предложение распределять незначительный процент призовых победителей турниров между игроками из низшей части рейтинга вызвало бодрое обсуждение. Большинство представителей элиты поддержали О’Салливана, но сам он пожалел о сказанном и анонсировал, что в будущем откажется от выступлений на спорные темы.

Вместо этого Ронни примерил образ скромного энтузиаста, который одинаково уважает противников и фанатов. Есть ощущение, что новый имидж легенды – способ поддеть принципиального соперника Джадда Трампа, который в последние месяцы вел себя максимально противоположным образом. Туз сначала влез в политику: призвал отказаться от строгого дресс-кода и найти более крупную арену для чемпионата мира. Затем прошелся по О’Салливану – объявил, что ветеран лишился фактора страха и больше не пугает других игроков величием.

Ронни О’Салливан Фото: Getty Images

Параллельно Джадд раскритиковал рейтинговую систему, по которой потерял лидерство в рейтинге, несмотря на 11 выигранных турниров за последние два года. Трампу не понравилось, что Марк Селби вырвался на первую строчку благодаря победе на ЧМ: «Я добился чуда, став первым в мире без титулов чемпиона мира в двух сезонах. Не хочу сказать, что Марк недостоин, но я очевидно лучший в мире за этот период. Его выход на первое место – проблема с правилами подсчета очков».

Трамп выступил одним из противников предложения Ронни гарантировать аутсайдерам стабильные выплаты за счет вычета определенной суммы из призовых топ-игроков. Вместо этого Джадд предложил сократить тур. «Снукер – недостаточно большой спорт, чтобы поддерживать столько людей», – объявил 32-летний англичанин.

С начала сезона Трамп взял на себя роль одновременно главного новатора и критика. Он пользуется авторитетом, который заработал за два сезона, и продвигает идеи среди руководителей. К Джадду прислушиваются – например, после его монолога на тему «устаревшего» дресс-кода организаторы престижного пригласительного турнира Champion of Champions ввели вместо традиционных бабочек и жилеток поло. Реформа вызвала неоднозначную реакцию – болельщики привыкли, что снукер олицетворяет стиль, а свободная верхняя одежда на многих спортсменах смотрелась мешковато.

Джадд не выступает представителем других игроков, а продвигает свои интересы. Рост его активности в медиа совпал с игровым спадом. За исключением победы на нерейтинговом Чемпионе чемпионов похвастаться Тузу нечем. Вылеты на ранних стадиях UK Championship, Scottish Open и Гран-при – слабый результат для снукериста, который требует первого места в рейтинге. Трамп не выделяется даже серийностью, хотя известен как один из самых результативных игроков тура. Всего 16 сотен за первую часть сезона – по этому показателю Джадда обошли Ронни, Нил, Джон Хиггинс, Марк Аллен, Дэвид Гилберт, Кайрен Уилсон и даже Ноппон Саенгхам.

Джадд Трамп Фото: Getty Images

Выступление О’Салливана на Гран-при можно считать двойным щелчком по носу Трампу. Во-первых, выиграл турнир, на котором провалился противник, рассуждавщий о старении Ракеты. Во-вторых, отметился несколькими образцовыми публичными комментариями – как будто хотел подать пример молодому и вспыльчивому оппоненту. В отличие от резкого Трампа и самого Ронни образца последних лет, новая публичная стратегия эксцентричного британца – пример того, что можно добиваться успеха даже со средней игрой, если обрести внутреннюю гармонию и избежать истерик.

О’Салливан – выдающийся шоумен, который часто одно за другим дает противоречащие друг другу интервью. Его преображение не стоит воспринимать всерьез – вполне возможно, что уже на «Мастерс» Ронни будет высказываться совсем по-другому. Гораздо важнее, что 46-летний гений снова выигрывает трофеи, хотя его еще недавно отправляли на пенсию. Ракета не так стабилен и безупречен как раньше, но победный менталитет никуда не исчез. Значит, во второй части сезона можно рассчитывать на противостояние с Трампом не только в прессе, но и у стола.

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