Австралийский снукерист Нил Робертсон пропустит турнир World Open из-за собственной обидной ошибки.

В пятницу, 4 октября, 37-летний Робертсон должен был играть квалификацию турнира против Иана Бернса в английском городе Барнсли. Однако австралиец не явился на игру – по информации Reuters, затем он предупредил организаторов о снятии с турнира.

Причина комична: в Англии два Барнсли, и Нил их перепутал. Вместо графства Йоркшир он приехал в Глостершир и уже не успевал за оставшееся время преодолеть 273 километра разницы.

«Когда я понял, что есть второй Барнсли, было уже слишком поздно, чтобы добраться до другого», – написал снукерист.

Робертсон – чемпион мира 2011 года.

Основная стадия World Open пройдет в Китае с 28 октября по 3 ноября.

Робертсон исполнил настолько плохой удар, что повредил кий

Качай приложение Eurosport для iOS или Android