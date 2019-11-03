Действующий чемпион мира Джадд Трамп уверенно выиграл рейтинговый турнир World Open в китайском городе Юйшань. В финале был бит тайский снукерист Тепчайя Ун-Ну – 10:5.

Судьба матча была предрешена уже в первой сессии: соперники взяли по стартовому фрейму, после чего доминировал англичанин – 7:2. Все свои фреймы Джадд забрал с огромным отрывом, красиво и эффектно, выдавая сокрушительные брейки (96, 78, 90, 85, 68). Еще один фрейм был присужден Трампу из-за трех подряд ошибок соперника, не попадавшего по красному шару.

Видео - Идеальный удар Джадда в шестом фрейме 00:27

Ун-Ну, в свою очередь, обе победные партии вырвал с кровью (66-62, 73-66). Таец мог утешиться тем, что стартовая сессия завершилась фантасмагорическим флюком в его пользу.

Видео - Немыслимый флюк Тепчайи Ун-Ну в конце первой сессии финала 00:42

Удача вдохновила Ун-Ну: он навязал борьбу в стартовой партии второй сессии, а затем и вовсе затащил три фрейма подряд, существенно сократив отставание – 5:8. Но едва зрители почуяли интригу, Трамп остудил их самым убойным брейком финала.

Видео - В финале World Open запахло интригой, но Трамп тут же притушил ее 136-очковым брейком 00:25

Судьбу титула решила 61-очковая серия Джадда в 15-м фрейме. Тепчайя с улыбкой даже помахал белым полотенцем в знак капитуляции.

Видео - Трамп выиграл World Open, соперник помахал белым полотенцем в знак капитуляции 01:19

В активе Трампа теперь 13 рейтинговых титулов – он вышел на восьмое место, догнав Дин Цзюньхуэя. Шестую строчку делят Нил Робертсон и Марк Селби (по 16 рейтинговых турниров).

В 2019 году Джадд выиграл шесть турниров, включая чемпионат мира. Эти победы принесли ему почти 1,2 млн фунтов (1,4 млн евро).

У Ун-Ну одна победа на рейтинговых турнира.

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