Действующий чемпион мира Ронни О’Салливан не вышел во второй групповой этап турнира WST Pro Series. Он остался на последнем месте в восьмерке I.

О’Салливан на старте выиграл в двух партиях у Джейми Уилсона, но затем потерпел три поражения подряд – от Бена Хэнкорна (1-2), Дэвида Лилли (0-2) и Чжена Цзифана (1-2). В пятом туре Ронни победил Марка Джойса в трех фреймах, но следом всухую проиграл Лю Хаотяню и Тому Форду.

С результатом 2-5 по матчам и худшей разницей партий -5 шестикратный чемпион мира набрал шесть очков и остался последним в группе I. В следующий раунд WST Pro Series из этой восьмерки вышли 110-й номер посева Бен Хэнкон и китаец Лю Хаотянь.

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Ронни О’Салливан при этом сделал сенчури-брейк и по этому показателю занимает седьмое место. В матче с Хэнкорном 45-летний англичанин набрал на один подход 141 очко.

Встречи второго группового этапа WST Pro Series стартуют 17 марта в британском Милтон-Кинсе. Игры решающей стадии (также в группе из восьми участников) намечены на 21 марта.

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