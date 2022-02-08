Российский сноубордист Вик Уайлд завоевал бронзу в параллельном гигантском слаломе на зимних Олимпийских играх в Пекине.

В гонке за бронзу Уайлд обогнал итальянца Роланда Фишналлера, который не сумел финишировать. Олимпийским чемпионом стал австриец Бенджамин Карл, серебро у словенца Тима Мастнака.

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Это третья олимпийская медаль для Вика, который в этом году завершает карьеру. На ОИ-2014 Уайлд стал двукратным чемпионом в параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе. А как дела в медальном зачете? Смотри здесь

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