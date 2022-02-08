Российский сноубордист Вик Уайлд завоевал бронзу в параллельном гигантском слаломе на зимних Олимпийских играх в Пекине.
В гонке за бронзу Уайлд обогнал итальянца Роланда Фишналлера, который не сумел финишировать. Олимпийским чемпионом стал австриец Бенджамин Карл, серебро у словенца Тима Мастнака.
Ad
Это третья олимпийская медаль для Вика, который в этом году завершает карьеру. На ОИ-2014 Уайлд стал двукратным чемпионом в параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе. А как дела в медальном зачете? Смотри здесь.
Сноуборд
Участникам детского турнира по сноуборду вручили майонез и кетчуп
8 лет назад Вик стал одним из героем Сочи-2014. Мир покорила пара Вик Уайлд + Алена Заварзина.
Расписание Олимпиады на сегодняшний день, 8 февраля, можно посмотреть здесь.
Сноуборд
Рыжий кот на сноуборде стал звездой интернета. Он катается сам!
Сноуборд
Курочкина создала мега-отрыв от соперницы и взяла 3-е место
Реклама
Ad
Реклама
Ad