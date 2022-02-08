Российский сноубордист Вик Уайлд эмоционально отреагировал на информацию журналистки о том, что он обошел соперника по четвертьфиналу Ли Сангхо лишь на 0,01 секунды.

«0.01? Точка ноль один? Ноль точка ноль один? ***** [капец], я не знал! Вау, я не знал!», – воскликнул восторженный спортсмен.

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Уайлд завоевал бронзу в параллельном гигантском слаломе на Играх в Пекине. Это третья олимпийская медаль для Вика, который в этом году планирует завершить карьеру. А как дела в медальном зачете? Смотри здесь

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Расписание Олимпиады на сегодняшний день, 8 февраля, можно посмотреть здесь

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