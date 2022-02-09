Сноубордистка сборной Андорры Маэва Эстевес получила тяжелую травму во время выступления в квалификации соревнований Олимпиады-2022 по сноуборд-кроссу.
26-летняя спортсменка неудачно приземлилась и ударилась спиной при выполнении своей попытки. Девушку унесли с трассы на носилках.
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Маэва Эстевес
Фото: Getty Images
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