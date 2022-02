Если ваши музыкальные вкусы формировались в 90-е и 00-е годы и касались рок-музыки, вы не могли не слышать про Guano Apes. Немецкая группа с хорватской пацанкой-вокалисткой Сандрой Насич постреливала англоязычными хитами в популярном на стыке веков жанре ню-метал. Тяжелые риффы низкого строя, сбивающееся в речетатив пение, элементы диджеинга – все это стало фирменным звуком поколения Limp Bizkit, Korn, Linkin Park и в том числе Guano Apes.

Группа с американским звучанием была особенно популярна у европейской молодежи, и в 1997 году тогда еще главная и богатейшая мировая федерация сноуборда ISF заказала у набирающих популярность Guano Apes официальную песню для чемпионата Европы 1998 года в австрийском Фибербрунне.

Экстремальный спорт и его аудитория во многом совпадала с аудиторией ню-метала, этот расчет сработал, и так родился не просто трек для турнира, но и неформальный гимн вообще всех сноубордистов – песня Lords of the Boards («Повелители досок») стала культовой для зимнего сообщества.

«Нам дали название песни и попросили, чтобы оно появилось в припеве. Все остальное – полностью наше. Также пришел дурацкий факс, в котором у нас потребовали кроссовер (песню, сочетающую элементы нескольких жанров) с потенциалом для хит-парадов. В какой-то момент у нас было готово три версии, но это было совсем не то. Мы спорили друг с другом, пока в какой-то момент я просто не проорала Lords Of The Boards», – вспоминала Насич.

Заказ вышел идеальным – вышел самый настоящий кроссовер, который покорил хит-парады. Песня попала на дебютный и самый мощный альбом группы Proud Like a God, который получил платиновый статус. А сама песня Lords of the Boards стала второй по популярности и продажам во всей дискографии группы. Ирония в том, что со сноубордом группу больше ничего не связывает, а спортивная репутация на старте карьеры значительно повлияла на судьбу.

Кипяток подливала пресса. Легендарный немецкий журнал Bravo в музыкальной рубрике назвал Guano Apes культовой группой сноубордистов, и к новичкам сцены это прозвище хватко прилепилось. Несмотря на оправдания в духе «Мы музыканты, а не сноубордическая группа, и мы боремся с этим статусом», команда плотно эксплуатировала спортивное прозвище.

Польза от репутации была, правда, не в музыкальном поле. Насич признавалась: «После записи я получила спонсорский контракт от Bergen (сноубордический бренд), и это круто, потому что я могу взять любую доску бесплатно – мне это нравится».

Чтобы поддерживать легенду, в первое время Сандра признавалась, что иногда любит покататься на доске в немецких горах. А барабанщик Деннис Пошватта называл себя любителем досок несмотря на то, что он «Pommesrutscher» (сноубордисты в германоязычных странах так иронично называют любителей лыж, сравнивая лыжные палки с картошкой фри). В знак доказательства приверженности сноуборду Guano Apes даже сняли второй клип на спортивный гимн – на досках в горах того самого Фибербрунна, где и проходил чемпионат Европы-1998.

Со временем риторика группы изменилась. В 2003 году Guano Apes дали интервью русскоязычному музыкальному сайту Zvuki.ru, где на прямой вопрос журналиста про интерес к сноуборду Насич отвечала уже прямо противоположно: «Ну на фиг! А зачем? Чтоб руки-ноги переломать себе? Я вот сквош предпочитаю». В другом интервью из середины 00-х вокалистка рассказала, что группа просто смирилась со сноубордическим крестом: «В какой-то момент вы перестаете хоть как-то влиять на образ, который выстраивают вокруг вас. Люди, которые вас ограничивают рамками, редко находятся непосредственно близко, они не наши фанаты».

Позже выяснилось, что из зимних развлечений артистка и вовсе предпочитает вражеские лыжи – в инстаграме Сандры поклонники группы удивляются, почему она поздравляет всех с наступлением зимнего сезона не на сноуборде.

Хотя группа Guano Apes еще не распалась, их существование сейчас формально. Музыканты не выпускали новую музыку уже восемь лет, а все, что выходило после середины 00-х, уже не находило прежнего отклика ни у критиков, ни у меломанов. Последние концерты группа отыграла еще в доковидное время и там, где их музыку все еще котируют – на зимних спортивных фестивалях, в германоязычных странах, а также в России и Украине, где любой ню-метал стыка веков аномально востребован до сих пор.

