Зимняя сборная США традиционно слабее летней. Это отражается как в медальном зачете, так и медийно – Нэтану Чену и Микаэле Шиффрин очень далеко до Майкла Фелпса или Симоны Байлз. Но если американцам нужны звезды, они их выращивают – так мир узнал о сноубордистке Хлое Ким.

Хлоя – настоящий вундеркинд. Она выросла в горах Калифорнии и встала на сноуборд уже в четыре года, в шесть впервые начала соревноваться, а в 13 лет получила вызов в основную сборную США. Ким настолько впечатляла всех вокруг, что на Олимпиаду в Сочи не поехала только из-за возрастных ограничений – ей было 14, но это не остановило ее от участия в других соревнованиях – спортсменка отправилась в Аспен на Х Games (самый элитный турнир в экстремальном спорте), где уступила только 31-летней легенде хафпайпа Келли Кларк (олимпийская чемпионка 2002 года) .

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После такого дерзкого старта от Хлои ожидали многого. Она не подвела: за два года выиграла три золота Х Games (ей не было и 16 лет) и заработала максимальные 100 баллов, что до нее удалось только Шону Уайту, другому легендарному американскому сноубордисту. Дальше – юношеская Олимпиада-2016, и вновь золото, первое для США в этом виде спорта. Достижение было настолько важным, что Ким доверили нести флаг на церемонии закрытия.

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Но главный успех ждал впереди – на Олимпиаде в Пхёнчхане. Для Хлои все сложилось идеально, ведь она, помимо таланта, имеет еще и южнокорейские корни. Ее родители переехали в США из Республики Корея незадолго до рождения дочери, на полуострове у Ким остались многочисленные родственники, а позднее появились фан-клубы. Выиграть первую олимпийскую медаль фактически на родине было красиво, и Хлоя сделала это – набрала почти идеальные 98,25 баллов и забрала золото, став самой молодой победительницей в хафпайпе в истории Олимпиад.

Хлоя Ким Фото: Getty Images

История спортсменки складывалась настолько по-голливудски, что к семейству Ким сразу же потекли деньги и бренды. Ситуация для зимних видов спорта в США нетипичная, среди всех олимпийских атлетов только Шон Уайт отличался большими контрактами, но Хлоя и здесь поставила рекорд. Nike выписал ей первый оффер еще в 13 лет, а после Пхёнчхана к ней потянулись другие крупные компании – Visa, Roxy, Monster. Подключились и известные фирмы из Азии: Samsung снял несколько видео о сноубордистке, а передвигается она теперь на новенькой Toyota, периодически меняя модель. Доход спортсменки впечатляет – по данным Time, она зарабатывает 400 тысяч долларов в год, а согласно подсчетам Forbes, ее состояние оценивается в шесть миллионов долларов. Конечно, до космических 60 миллионов долларов Шона Уайта еще далеко, но он и старше сноубордистки почти в два раза. Такое состояние, кстати, автоматически сделало Ким самой богатой девушкой на Олимпиаде в Пекине, а в общем «зачете» она уступает только вышеназванному американцу.

Что еще получила Хлоя после победы в Пхенчхане, кроме огромных денег? Бесконечную славу, конечно. И это не преувеличение – в России о ней практически не слышали, но в 2018 году она гремела везде в Америке. Топ-100 самых влиятельных женщин года от Time, обложки самых известных спортивных журналов, несколько камео, документальный фильм, шоу в ютьюбе на миллионы просмотров и даже собственная кукла «Барби». Последнее, быть может, особенно важно в современном контексте, поскольку Mattel выпустила фигурку Хлои Ким в специальной коллекции «Шеро», посвященной вдохновляющим женщинам – в ее компании, например, Фрида Кало и Зендая. 2019 год получился не сильно хуже – остались съемки и телешоу, а еще добавилась реклама: Ким снялась вместе с Сереной Уильямс и Меган Рапино для Nike. Когда речь идет о несовершеннолетней спортсменке, такая слава настораживает, ведь Хлою засыпали деньгами и вниманием на уровне суперзвезды всего в 18 лет.

Хлоя Ким Фото: Getty Images

Неудивительно, что Ким не справилась. Перед Пекином она признавалась в интервью Time, что вскоре после корейской Олимпиады выкинула золотую медаль в мусорку. Бесило внимание – все же Хлоя была ребенком, более того, с азиатскими корнями (из-за чего были проблемы с расизмом), который пять лет был на вершине. «У меня только что были самые изнурительные два месяца в моей жизни, и в ту минуту, когда я возвращаюсь домой, меня начинают беспокоить. А я просто хочу взять чертов бутерброд с ветчиной и сыром и уйти к себе», – говорила Хлоя.

Долго медаль в мусорке не пролежала – Ким достала ее, но со сноубордом решила завязать. В 2019 году она поступила в Престонский университет. Родители, кстати, были против – семейство Ким многое вложило в успех дочери (отец вообще уволился с работы и занимался исключительно продюсированием Хлои), и терять все им не хотелось. Повезло – Хлое в университете не понравилось (опять слишком много внимания и буллинг за поведение), а потом пандемия привела к закрытию кампуса. Ким реанимировала карьеру и в 2020 году опять встала на сноуборд.

Постепенно настроение спортсменки наладилось: «Сейчас я бы сказала себе молодой, что, даже если все становится тяжело, и люди плохо к тебе относятся, все наладится, и ты поймешь, что с тобой происходит так много хорошего, что плохое не причинит тебе вреда. Это просто раздражает. Это как надоедливый комар на заднем плане». С таким настроем Хлоя приехала в Пекин, где взяла вторую подряд золотую медаль. Баллы хуже, чем в Корее (94.00 против 98.25), но рекорд все равно есть – Ким стала первой женщиной в истории, которой удалось взять две олимпийские медали на сноуборде подряд.

Хлоя Ким в Пекине Фото: Getty Images

Хотя спортсменка респектует Симоне Байлз и называет ее «источником силы» за смелость, пока Хлое удается справляться с психологическими проблемами. Несмотря на то, что ее философия немного настораживает («Показать миру, что нужно ставить себя на первое место и отказать от золотой олимпийской медали – это в моих интересах»), вряд ли она повторит летний подвиг своей подруги. А если не будет этого, значит, будет все остальное – сноубордистка превращает в золото и рекорды все, чего касается, уже восемь лет. Впереди олимпийские медали, горы денег и огромное внимание – кажется, Хлоя Ким может стать первой реально большой зимней звездой из США.

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