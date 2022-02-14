Пекин-2022 стал уже пятой Олимпиадой для легендарного сноубордиста Шона Уайта. Достойно выступить на последних перед завершением карьеры Играх 35-летнему американцу помогла физиотерапевт Эстер Ли, с которой они работают уже семь лет. В июле 2020 года Ли узнала, что больна раком поджелудочной железы последней стадии. Девушка все же нашла силы на Олимпиаду – во многом благодаря поддержке Уайта.

«Это был шок – всю жизнь я росла, чувствуя себя очень здоровым и спортивным человеком. Я подумала: «Боже мой, мне осталось жить несколько недель, потому что у моей бабушки был рак поджелудочной железы, и она умерла через две недели». Шон был одним из первых, кому я позвонила. Всегда буду помнить, как стояла в поле, и он спросил: «У тебя ковид?» А я ответила что-то вроде «Ну, нет, на самом деле у меня рак». Мы просто сидели на телефоне и рыдали», – вспоминает Ли.

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«Как что-то подобное могло случиться с таким удивительным человеком?» – сокрушался Уайт со слезами на глазах. Спортсмен всегда был рядом с Эстер, готовый помочь и выслушать. В марте 2021-го сноубордист решил, что хочет поехать на еще одну Олимпиаду. Уайту нужна была помощь Ли – в тот момент она лежала в постели и не понимала, получится ли поехать на Игры, но дала себе обещание сделать максимум.

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Врачи прооперировали ее и удалили из поджелудочной опухоль размером с грейпфрут. Затем Ли прошла химиотерапию. Она говорила, что не боится смерти, но боится страданий. И все же девушка была настроена позитивно, заявляя, что постарается жить как можно лучше, несмотря на диагноз.

«Я думаю, что просто ощущение того, что у меня снова есть цель и что я снова чувствую себя полезной, само по себе улучшило мое физическое самочувствие. Несколько месяцев назад он вез меня в инвалидном кресле в аэропорт, и вот я здесь. Это было такое удивительное путешествие, и я многим обязана ему за любовь и веру в меня. Он поверил, что я могу быть здесь и помогать ему на этом уровне», – говорит она.

Джей-Джей Томас, Эстер Ли и Шон Уайт Фото: Getty Images

Уайт – трехкратный Олимпийский чемпион в хафпайпе. В Пекине старейший сноубордист сборной США остался без медали, но составил мощную конкуренцию молодым спортсменам из Японии, Австралии и Швейцарии. «Я люблю ее до смерти, больше, чем любую из этих Олимпиад, спорт или что-либо еще. Находиться здесь рядом с ней – это все для меня, потому что я не могу представить, что так случится», – заявил спортсмен. После финала Уайт обнял лучшую подругу, и оба не сдержали слез – сложно представить более трогательное прощание с Олимпиадой.