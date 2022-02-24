Вик грезил Играми с восьми лет. Мальчишкой он снова и снова забирался на склоны в надежде когда-то не просто поучаствовать в Олимпиаде, а выиграть ее. О возможных альтернативах – Кубках мира или чемпионатах мира – максималист просто не думал. Так он взял два золота Сочи и вернулся после провала 2018-го за бронзой Пекина. Вроде попрощавшийся со спортом 35-летний Вик вновь целит в Олимпийские игры. Но на пути в Италию-2026 Уайлд почему-то пропустит этапы КМ и ЧМ.

Вик Уайлд Фото: Getty Images

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«Я себе пообещал, что завершу карьеру, если выиграю медаль Олимпиады. Но сказал об этом только себе, это не должно было быть объявлено публично. Меня не интересуют Кубки мира и чемпионаты мира, до 17 лет я не знал, что это такое. Думаю, если захочу еще раз отправиться на Олимпийские игры, третью золотую медаль смогу завоевать, да? В таком случае я отправлюсь и сделаю все, что потребуется, для еще одной медали», – сказал Уайлд в эфире «Матч ТВ».

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Пропуская кубковые ивенты, Вик, возможно, решил оставить большие нагрузки – в Италии ему будет 39. Хотя эти заезды позволяют спортсмену не скиснуть и поддерживать соревновательный ритм. Слова двукратного олимпийского чемпиона можно объяснить и давним конфликтом с федерацией лыжных гонок: FIS подмяла под себя набирающий популярность сноуборд.

Бойкот ОИ-1998 в Нагано – лыжники украли сноуборд у райдеров

В 80-х сноуборд развивался стихийно и считался просто развлечением: жил за счет райдеров, который катались за идею и не думали, как себя раскрутить. Движение быстро обросло фанбазой в Америке, затем в Европе, а в конце 90-х и в России. По всему миру открывались бордшопы, развивалась инфраструктура, появились новые тренды в эстетике досок, существовала поддержка со стороны брендов: Suzuki и Swatch. В конце концов, кататься на сноуборде стало модно.

Хайди Ренот на спуске во Франции Фото: Getty Images

В 1988 бывший серфер-любитель Чак Эллен раскусил тренд и создал Американскую ассоциацию сноубордистов-любителей (USASA). Делу помогли первые спонсоры: журнал Transworld Snowboarding выделил хоть и небольшую, но субсидию в 500 долларов, поддержал медийно. Организация руководила только любительскими соревнованиями, и волна хайпа тут же накрыла скептически настроенные горнолыжные курорты – по всему миру открыли 476 новых склонов. Хотя еще в 1985-м сноубордистов допускали всего на 7% американских горнолыжных объектов. Популярность заставила любителей задуматься о легализации и превратить хобби во что-то помасштабнее.

Двумя годами позже пять стран и 120 гонщиков подписали соглашение о создании Международной федерации сноуборда (ISF), чтобы сохранить свои правила и сплотить тусовку. Топы Америки, Европы и Азии хотели получить официальный статус спортсмена для участия на Олимпиаде в 1998-м и не растерять того праздного вайба. Самопровозглашенная федерация открыла миру восходящих звезд: Терье Хоконсен, Даниэль Франк и Дэнни Касс жгли в хафпайпе, слоупстайле и слаломе.

Сноубордист Дон МакМанус в ретро-образе от Burning Snow Фото: Getty Images

В 1996-м президент организации Тед Мартин решился написать в МОК с просьбой закрепить за ISF статус интернационального органа. Ответ не занял и половины листа А4: чиновники посоветовали поговорить с FIS о допуске спортсменов на Олимпийские игры – оказалось, лыжники руководили этой дисциплиной. То мнение любители восприняли с большой опаской: что они знают о сноуборде?

Самобытной организация была недолго – на конгрессе в Рио-де-Жанейро FIS решила перехватить сноубординг и сделать его своей дисциплиной. МОК согласился, лишил федерацию ISF суверенитета и в канун Олимпиады в Нагано передал власть. Решение чиновников шло в разрез свободолюбию парней на досках. Так что в ответ последовал локальный протест: легенда Хоконсен бойкотировал Олимпийские игры-1998 и не заявился на квалификацию хафпайпа. Норвежца расстроило, что именно федерацию лыж назначили судить сноуборд.

«Когда я говорю «мафия», имею в виду людей, которые берут на себя управление, но никому не позволяют взглянуть изнутри на то, что они делают», – возмущался Хоконсен шведскому телеканалу TV4.

Терье Хоконсен на первом показе фильма «Первый спуск» Фото: Getty Images

Партнеры его поддержали, решив, что правила FIS не подходят для сноуборда: спортсмены хотели показать, что их спорт может быть прогрессивнее и альтернативнее, чем представлен на Играх. Терье не изменил мнения и десять лет спустя. В Ванкувере-2010 Хоконсен подметил те же проблемы: бордеркросс больше похож на быструю гонку вниз, чем на красивое прохождение трассы, потому что там слишком мало препятствий, а в гигантском слаломе, несмотря на разное телосложение, одна и та же трасса для женщин и мужчин. В таких мелочах он видел непрофессионализм.

«Очень сложно противостоять таким конкурентам, как FIS и Олимпийский комитет. Эти две аббревиатуры варятся в одном котле и притягивают к себе тех, кто не особо вдается в подробности нашего бизнеса, – уверен Терье. – Нельзя доверять людям, которые всю свою жизнь занимались лыжным спортом, делать сноубордические мероприятия».

Усилиями Терье ISF продолжала представлять сноуборд на международном уровне параллельно FIS, но организация начала терять влияние, спонсоров и финансы и закрылась в 2002-м. После разборок ивенты под эгидой FIS потеряли в популярности (особенно среди мягких сноубордистов), и райдеры продолжают искать альтернативу чемпионатам мира и Кубкам мира: участвуют в X Games, которые стали частью TTR-тура, Dew Tour, The Arctic Challenge, Burton US Open, Big Air Event. Такие контесты поощряют стильное выполнение и заставляют держать образ, здесь спортсмен – личность. «Это высшая точка в моей карьере», – радовался победе в TTR-туре в 2009 году финн Пииту Пииронен. Парень взял 50 тысяч долларов и сделал по дистанции самого Шона Уайта, трехкратного олимпийского чемпиона в хафпайпе и 13-кратного победителя зимних X Games в слоупстайле и суперпайпе.

Вик Уайлд Фото: Getty Images

Самые топовые ивенты среди жестких сноубордистов, как Вик в слаломе, не продаются среди спонсоров и не привлекают внимания в России, а ЧМ и Кубки мира престижа и новых скиллов не дают. Возможно, ему просто надоел российский сноубординг – Уайлд отказался тренировать национальную сборную с нового сезона. А вариантов больше нет. Несложно предположить, что натурализованный американец просто устал от постоянных перемещений и хочет сделать паузу перед Италией-2026.

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