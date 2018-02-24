24.02.18 - 6:30
Пхёнчхан-2018
Снежный парк «Феникс» • 1/4 финала
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Параллельный гигантский слалом - Женщины - 1/4 финала
Пхёнчхан-2018 - 24 февраля 2018

    
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