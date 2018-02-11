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17-летний американец Редмонд Джерард выиграл золото в слоупстайле
У США первая медаль.
Американец Редмонд Джерард стал победителем Олимпийских игр-2018 в слоупстайле. Триумфатор набрал 87,16 балла.
Серебро и бронзу завоевали сноубордисты из Канады. Максенс Пэррот с 86 баллами стал вторым, Марк Макморрис с 85,20 балла – третьим.
Российский спортсмен Влад Хадарин не квалифицировался в финальную часть.
- Золото 17-летнего Джерарда стало первой медалью США на Играх в Пхёнчхане. Вдобавок он стал самым молодым олимпийским призером в сноуборде в истории США.
- 12 февраля медали в слоупстайле разыграют женщины.
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