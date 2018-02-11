СНОУБОРД

Getty Images

17-летний американец Редмонд Джерард выиграл золото в слоупстайле

17-летний американец выиграл золото в слоупстайле
Eurosport

2 ч. назадОбновлено 1 час назад

У США первая медаль.

Американец Редмонд Джерард стал победителем Олимпийских игр-2018 в слоупстайле. Триумфатор набрал 87,16 балла.

Серебро и бронзу завоевали сноубордисты из Канады. Максенс Пэррот с 86 баллами стал вторым, Марк Макморрис с 85,20 балла – третьим.

Российский спортсмен Влад Хадарин не квалифицировался в финальную часть.

  • Золото 17-летнего Джерарда стало первой медалью США на Играх в Пхёнчхане. Вдобавок он стал самым молодым олимпийским призером в сноуборде в истории США.
  • 12 февраля медали в слоупстайле разыграют женщины.

Подписывайся на наш канал в телеграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Возможно, вам это понравится