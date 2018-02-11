Канадский сноубордист едва выжил после столкновения с деревом, а спустя 11 месяцев взял бронзу Игр

11 февраля канадский сноубордист Марк Макморрис завоевал бронзу Олимпийских игр-2018 в слоупстайле.

Всего за 11 месяцев до успеха канадец находился на грани жизни и смерти. В марте 2017 года, катавшийся с друзьями к северу от Ванкувера Макморрис на полной скорости влетел в дерево. Столкновение привело к переломам челюсти, левой руки и тазовой кости, разрыву селезенки и коллапсу легкого.

Марк был госпитализирован и перенес две операции. Он провел месяц в постели и лишь спустя полгода после травмы вернулся в сноуборд. А уже в ноябре Макморрис выиграл этап Кубка мира в Пекине.

На Играх-2014 в Сочи Макморрис тоже стал бронзовым призером.

Канадцу 24 года и он 5 раз выигрывал X-Games.

Подписывайся на наш канал в телеграме