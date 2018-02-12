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Сноубордистка Андерсон завоевала золото ОИ-2018 в слоупстайле, Федорова – восьмая

Сноубордистка Андерсон завоевала золото ОИ-2018 в слоупстайле, Федорова – восьмая
Р-Спорт

17 мин. назадОбновлено 16 мин. назад

Это вторая олимпийская победа Андерсон подряд.

Американская сноубордистка Джейми Андерсон завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Пхёнчхане в слоупстайле, россиянка Софья Федорова заняла восьмое место.

Андерсон в лучшей из двух финальных попыток показала результат 83,00 балла, Федорова – 65,73. Серебро выиграла канадка Лори Блуэн (76,33), бронза у финки Энни Рукаярви (75,38).

  • Андерсон победила в этой дисциплине на вторых Играх подряд.
  • Кроме того, американка является многократной чемпионкой Всемирных экстремальных игр.

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