СНОУБОРД

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Финского тренера застукали за вязанием прямо во время соревнований по сноуборду

Финского тренера застукали за вязанием прямо во время соревнований по сноуборду
Eurosport

1 час назад

Мужчина не отвлекается на ненужные дела.

Тренера сборной Финляндии по сноуборду сфотографировали, когда он занимался вязанием прямо во время соревнований.

В твиттере тут же пояснили, что вязание помогает сосредоточиться и думать.

На следующий день официальный аккаунт финской сборной выложил серию фото, где вязанием занималась уже вся команда. «На этот раз мы вяжем одеяло для сына нашей президентской пары», – пояснили финны.

  • В медальном зачете сборная Финляндии занимает 12-е место (2 бронзы).
  • ОИ в Пхёнчхане продлятся до 25 февраля.

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