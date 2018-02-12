Финского тренера застукали за вязанием прямо во время соревнований по сноуборду
Мужчина не отвлекается на ненужные дела.
Тренера сборной Финляндии по сноуборду сфотографировали, когда он занимался вязанием прямо во время соревнований.
В твиттере тут же пояснили, что вязание помогает сосредоточиться и думать.
На следующий день официальный аккаунт финской сборной выложил серию фото, где вязанием занималась уже вся команда. «На этот раз мы вяжем одеяло для сына нашей президентской пары», – пояснили финны.
- В медальном зачете сборная Финляндии занимает 12-е место (2 бронзы).
- ОИ в Пхёнчхане продлятся до 25 февраля.
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