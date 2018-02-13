Российский сноубордист Автанеев стал 20-м в квалификации в хафпайпе и не прошел отбор

На Олимпийских играх в Пхёнчхане прошла квалификация у сноубордистов в хафпайпе. Россиянин Никита Автанеев показал результат в 63,25 балла и не вышел в финал.

Результат Автанеева – 20-й в квалификации. Лучшим стал американец Шон Уайт (98,50), вторым – австралиец Скотти Джеймс (96,75), третьим – японец Аюми Хирано (95,25).

Медали в этом виде программы у мужчин будут разыграны 14 февраля.

В медальном зачете у России 3 награды – бронза в шорт-треке, серебро фигуристов в командном турнире и бронза керлингистов по дабл-миксту.

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