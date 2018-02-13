«Свободу Мику Миллу». Словенский сноубордист вступился за незаконопослушного рэпера

13 февраля на Олимпийских играх-2018 прошла квалификация в хафпайпе.

Спортсмен из Словении Тит Штанте не упустил возможность выразить протест против тюремного заключения одного известного американского рэпера. На сноуборде Штанте написал: #FreeMeekMill (Свободу Мику Миллу).

Послание было бы мощнее в случае высокого результата, но Штанте не прошел квалификацию.

Мик Милл (настоящее имя – Роберт Римик Уильямс) неоднократно нарушал закон. Его арестовывали за незаконное хранение оружия, торговлю наркотиками и нападения на полицейских.

Четырежды рэпер нарушал условия испытательного срока. В ноябре 2017-го Мик был приговорен к тюремному заключению на срок от 2 до 4 лет.

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