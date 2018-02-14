Американец Уайт выиграл третье олимпийское золото в хафпайпе

Легендарный американец Шон Уайт стал золотым медалистом в дисциплине хафпайп. Он набрал 97,75 очка и на 2,5 балла опередил японца Аюму Хирано. Бронзу с показателем 92,00 завоевал австралиец Скотти Джеймс.

Для Уайта это третье олимпийское золото. Ранее он побеждал в Турине в 2006 году и в Ванкувере в 2010-м, а четыре года назад в Сочи стал четвертым.

Это сотое золото США в зимних Играх.

Русские атлеты не попали в 12 лучших в хафпайпе.

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