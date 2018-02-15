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Сноубордист из России Николай Олюнин получил тяжелую травму и не вышел в финал борд-кросса

Сноубордист Олюнин получил тяжелую травму и не вышел в финал борд-кросса
Eurosport

32 мин. назад

Спортсмен покинул трассу только с помощью врачей.

Российский сноубордист Николай Олюнин получил серьезную травму колена в полуфинальном заезде борд-кросса на Играх в Пхёнчхане.

Во время заезда Олюнин неудачно приземлился, упал и не поднимался до прибытия медперсонала.

Николая унесли на носилках. В штабе сборной России «Р-Спорт» сообщили, что у Олюнина перелом ноги.

  • В рамках 1/4 финала Олюнин оказался победителем заезда.
  • Николай – серебряный призер Олимпийских игр-2014.

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