Сноубордист из России Николай Олюнин получил тяжелую травму и не вышел в финал борд-кросса

Российский сноубордист Николай Олюнин получил серьезную травму колена в полуфинальном заезде борд-кросса на Играх в Пхёнчхане.

Во время заезда Олюнин неудачно приземлился, упал и не поднимался до прибытия медперсонала.

Николая унесли на носилках. В штабе сборной России «Р-Спорт» сообщили, что у Олюнина перелом ноги.

В рамках 1/4 финала Олюнин оказался победителем заезда.

Николай – серебряный призер Олимпийских игр-2014.

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