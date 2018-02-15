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Французский сноубордист Пьер Вольтье победил в борд-кроссе на ОИ, Николай Олюнин – 11-й
Травма помешала лучшему русскому сноубордисту побиться за медали.
Сноубордист из Франции Пьер Вольтье занял первое место в борд-кроссе на Олимпиаде в Пхёнчхане.
Второе место завоевал австралиец Джаррид Хьюз, а третье – еще один представитель страны с жарким климатом – испанец Рехино Эрнандес.
Русский сноубордист Николай Олюнин сломал ногу в полуфинальном заезде и не финишировал, заняв 11-е место. Другой спортсмен из России Даниил Дильман вышел из борьбы в 1/8 финала.
- В рамках 1/4 финала Олюнин оказался победителем заезда.
- Николай – серебряный призер Олимпиады-2014.
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