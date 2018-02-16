«У нее горячая попка». Ведущий расписал сексуальность 17-летней чемпионки ОИ и был уволен

13 февраля 17-летняя американка Хлоэ Ким завоевала золото Олимпийских игр-2018 в Пхёнчхане в хафпайпе. Ведущий радиостанции KNBR Патрик Коннор был в восторге от юной чемпионки:

«23 апреля ей исполнится 18 лет, так что обратный отсчет пошел, детка. Вот что я люблю в старшеклассницах. Она чертовски шикарна.

Было бы ей 18, вы бы не постеснялись сказать, что у нее горячая попка. И это правда – она шикарна. Я большой поклонник Хлоэ».

На следующий день до Коннора дошло, что он слегка перегнул палку:

«Вчера я предпринял мерзкую попытку рассмешить людей, но провалился. Мои слова в адрес Хлоэ были хуже, чем просто неприемлемые. Они были неоригинальны и вульгарны.

Приношу Хлоэ искренние извинения. Ты блестяще защищала честь нашей страны. Я прошу прощения и у коллег, и у наших слушателей за то, что повел себя как полный идиот».

Но было поздно: Коннора уже уволили, передает USA Today.

С пятью золотыми медалями США идут четвертыми в медальном зачете Игр-2018. Но не во всех видах спорта у Штатов есть шансы, наверное. Так ведь?

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме