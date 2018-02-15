17-летняя Хлоэ Ким – дочь корейских переселенцев в США. Она говорит на английском и корейском, часто гостит у близких в Южной Корее. Игры в Пхёнчхане для нее как домашние. На крупных соревнованиях Хлоэ участвует с 13 лет.

Хлоэ и хвоэ

Хлоэ и олимпийская диета

Хлоэ и снежок

Хлоэ на премии Teen Choice Awards

Хлоэ и кокос

Хлоэ и милота

Хлоэ и причина увольнения комментатора

Хлоэ и стиль Рамоны из «Скотта Пилигрима»

Хлоэ и идеальная улыбка

Хлоэ и шикарный вид сзади

13 февраля 17-летняя американка Хлоэ Ким завоевала золото Олимпийских игр-2018 в Пхёнчхане в хафпайпе с колоссальным отрывом в 9 баллов от китаянки Лю Цзяо.

Ведущий радиостанции KNBR Патрик Коннор был в восторге от юной чемпионки, но перестарался с эпитетами и потерял работу.

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