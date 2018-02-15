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10 фото сноубордистки Хлоэ Ким, от вида которой комментатор перевозбудился и потерял работу
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17-летняя Хлоэ Ким – дочь корейских переселенцев в США. Она говорит на английском и корейском, часто гостит у близких в Южной Корее. Игры в Пхёнчхане для нее как домашние. На крупных соревнованиях Хлоэ участвует с 13 лет.
Хлоэ и хвоэ
Хлоэ и олимпийская диета
Хлоэ и снежок
Хлоэ на премии Teen Choice Awards
Хлоэ и кокос
Хлоэ и милота
Хлоэ и причина увольнения комментатора
Хлоэ и стиль Рамоны из «Скотта Пилигрима»
Хлоэ и идеальная улыбка
Хлоэ и шикарный вид сзади
- 13 февраля 17-летняя американка Хлоэ Ким завоевала золото Олимпийских игр-2018 в Пхёнчхане в хафпайпе с колоссальным отрывом в 9 баллов от китаянки Лю Цзяо.
- Ведущий радиостанции KNBR Патрик Коннор был в восторге от юной чемпионки, но перестарался с эпитетами и потерял работу.
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