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Кэсси Шарп из Канады взяла золото в хафпайпе, Валерия Демидова из России – шестая
Француженка и американка забрали серебро и бронзу.
Сноубордистка Кэсси Шарп завоевала золото Пхёнчхана в дисциплине хафпайп. В своей лучшей попытке канадка показала результат 95,80 балла.
Второе место и серебро у француженки Мари Мартино (92,60), бронза ушла к американке Брите Сигурни (91,60).
Единственная спортсменка из России – Валерия Демидова – добилась шестого места с реузлтатом 80,60 балла.
- В Пхёнчхане 25-летняя Кэсси Шарп дебютировала на Олимпиадах. Ранее она побеждала на Всемирных зимних экстремальных игр (Х Games) 2016 года в суперпайпе.
- Золотая медаль Шарп – седьмая в копилке сборной Канады. Всего их 18 (7+5+6).
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