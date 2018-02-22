СНОУБОРД

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Анна Гассер завоевала золото ОИ-2018 в биг-эйре

Гассер завоевала золото ОИ-2018 в биг-эйре
Eurosport

18 мин. назад

У Австрии пятое золото.

Анна Гассер стала чемпионкой Олимпийских игр-2018 биг-эйре. Австрийская сноубордистка заработала 185,00 балла.

Серебряную медаль получила американка Джейми Андерсон (177,25), бронзу –Зои Садовски-Синнотт (157,50) из Новой Зеландии.

Сноубордистка сборной России Софья Федорова не прошла квалификацию.

  • У Австрии 5 золотых медалей, 2 серебряных и 4 бронзовых.

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