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Анна Гассер завоевала золото ОИ-2018 в биг-эйре
У Австрии пятое золото.
Анна Гассер стала чемпионкой Олимпийских игр-2018 биг-эйре. Австрийская сноубордистка заработала 185,00 балла.
Серебряную медаль получила американка Джейми Андерсон (177,25), бронзу –Зои Садовски-Синнотт (157,50) из Новой Зеландии.
Сноубордистка сборной России Софья Федорова не прошла квалификацию.
- У Австрии 5 золотых медалей, 2 серебряных и 4 бронзовых.
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