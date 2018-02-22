Джимми Фэллон переоделся в Хлои Ким, где-то достал медальку ОИ, и их теперь почти не отличишь

Самая юная олимпийская чемпионка в истории сноуборда Хлои Ким стала гостьей шоу The Tonight Show Джимми Фэллона.

В честь этого комик и ведущий даже нацепил олимпийскую шапку сборной США и парик блондинки. Отличить оригинал от подделки можно только размером медали. У Фэллона – маленькая.

17-летняя Ким завоевала золото в хафпайпе на Играх в Пхёнчхане. Она стала не только самой молодой чемпионкой, но и самой молодой медалисткой в сноуборде.

Хлои – та самая сноубордистка, одна часть тела которой стоила работы американскому комментатору.

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