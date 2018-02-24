СНОУБОРД

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Эстер Ледецка первой в истории взяла два золота в двух разных зимних видах спорта

Ледецка первой в истории взяла два золота в двух разных зимних видах спорта
Eurosport

1 час назадОбновлено 28 мин. назад

Россиянка Алена Заварзина – четвертая.

Чешская сноубордистка и горнолыжница Эстер Ледецка завоевала золотую медаль на ОИ в Пхёнчхане в параллельном гигантском слаломе. Серебро и бронзу забрали немецкие спортсменки Селина Йорг и Рамона-Терезия Хофмайстер соотвественно.

Россиянка Алена Заварзина заняла четвертое место.

  • Ледецка – первая в мире олимпийская чемпионка в горных лыжах и сноуборде одновременно.
  • Наш текст о сумасшедшем успехе чешской спортсменки читайте тут.
  • ОИ в Пхёнчхане продлятся до 25 февраля.

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