СНОУБОРД

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Швейцарец Невин Гальмарини выиграл золото в параллельном гигантском слаломе

Швейцарец Гальмарини выиграл золото в параллельном гигантском слаломе
Eurosport

1 час назад

Пятое швейцарское золото, Южная Корея – вторая, Словения – третья.

Швейцарский сноубордист Невин Гальмарини выиграл золотую медаль на Олимпиаде в Пхёнчхане в параллельном гигантском слаломе. Второе место занял спортсмен из Южной Кореи Ли Санхо, третье – словенец Жан Кошир.

Россиянин Вик Уайлд занял в квалификации девятое место и вылетел в 1/8 финала.

  • У женщин в этой же дисциплине золото забрала чешка Эстер Ледецка.
  • ОИ в Пхёнчхане продлятся до 25 февраля.

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