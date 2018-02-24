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Швейцарец Невин Гальмарини выиграл золото в параллельном гигантском слаломе
Пятое швейцарское золото, Южная Корея – вторая, Словения – третья.
Швейцарский сноубордист Невин Гальмарини выиграл золотую медаль на Олимпиаде в Пхёнчхане в параллельном гигантском слаломе. Второе место занял спортсмен из Южной Кореи Ли Санхо, третье – словенец Жан Кошир.
Россиянин Вик Уайлд занял в квалификации девятое место и вылетел в 1/8 финала.
- У женщин в этой же дисциплине золото забрала чешка Эстер Ледецка.
- ОИ в Пхёнчхане продлятся до 25 февраля.
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