Швейцарец Невин Гальмарини выиграл золото в параллельном гигантском слаломе

Швейцарский сноубордист Невин Гальмарини выиграл золотую медаль на Олимпиаде в Пхёнчхане в параллельном гигантском слаломе. Второе место занял спортсмен из Южной Кореи Ли Санхо, третье – словенец Жан Кошир.

Россиянин Вик Уайлд занял в квалификации девятое место и вылетел в 1/8 финала.

У женщин в этой же дисциплине золото забрала чешка Эстер Ледецка.

ОИ в Пхёнчхане продлятся до 25 февраля.

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