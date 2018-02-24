«В Сочи все было честно». Новые правила в сноуборде лишили звезд медалей

В чем проблема?

На Олимпиаде-2018 формат соревнований в параллельном гигантском слаломе изменился. Раньше в решающих этапах спортсмены спускались по обеим трассами (и по красной, и по синей), а победитель определялся по лучшему времени за два спуска. Сейчас у сноубордистов только одна попытка на стадии плей-офф. Это большая проблема, которая лишает ивент справедливых результатов.

Параллельный слалом – дисциплина, в которой победу определяют сотые доли секунды. Поэтому спортсмены изначально находятся в неравных условиях – двух одинаковых трасс не бывает. У каждой – свой микрорельеф, своя экспозиция склона (а значит свой угол падения солнечных лучей и степень подтаивания), свой уровень укатанности и деформации.

Это повлияло на результаты в Пхёнчхане?

Да. Возможно, даже больше, чем кажется. В квалификации у женщин 18 из 28 спортсменок выступили на красной трассе лучше, чем на синей. У мужчин статистика более равная – 17 атлетов из 32 показали лучшее время на красной.

Спортсмены с высоким посевом имели право выбора трассы на стадии плей-офф. Весь топ-8 и у мужчин, и у женщин ткнули в красную трассу. Сами понимаете.

В итоге получилось так:

14 из 16 финальных гонок выиграли на красной трассе у мужчин;

13 из 16 финальных гонок выиграли на красной трассе женщины.

Уайлд и Заварзина пострадали?

Алена ЗаварзинаGetty Images

Вик и Алена приехали на Игры уже пострадавшими – МОК вырезал из программы Игр параллельный слалом на короткой дистанции, в котором Уайлд взял одну из золотых в Сочи.

В квалификации Алена показала лучшее время, в последнем отборочном раунде уступила только будущей чемпионке Ледецке по сумме двух попыток. Поэтому Заварзина имела преимущество выбора на всех этапах: от 1/8 финала до гонки за бронзу.

Заварзина всегда катала по красному маршруту, при этом стала единственной, кто проиграл на красной трассе дважды. Но причина, скорее, не в трассе, а в технических ошибках в решающих заездах.

Если Алена не воспользовалась преимуществом, то Вик его и не получил. Он медленно прокатил последний этап квалификации и вышел в плей-офф с девятым номером посева – автоматический пролет мимо удачного спуска. В 1/8 Вик лидировал на первой части склона, но ближе к концу притормозил и проиграл сопернику с седьмым посевом почти секунду.

Что еще не так?

Больше всего болельщики бомбят от полуфинального заезда у мужчин, в котором кореец Ли Санхо победил словенца Жана Кошира. Разница между соперниками составила 0,01 секунды.

Победитель в этом контесте определяется не по первому касанию доской финиша, а по касанию частью тела проекции линии финиша. Возможно, сенсоры и хронометры ошиблись – визуально зафиксировать опережающую руку словенца проще, чем офсайд в футболе. Посмотрите сами:

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Благодаря этому заезду Ли стал одним из двух мужчин, выигравших гонку с синей трассы. Фотофиниш в этой дисциплине не предусмотрен.

По старым правилам спортсмены должны были прокатить второй заезд – он бы не только уравнял условия атлетов, но и исключил споры про сотую долю секунды. Лучшего определило бы минимальное время прохождения обеих трасс.

Что говорят спортсмены

Вик УайлдGetty Images

Екатерина Тудегешева: «Формат с одним заездом меня не очень устраивает. Кто едет по красной – выигрывает, это видно даже невооруженным глазом. Трассы неравные. Финиш на красной будет еще быстрее». («Чемпионат»).

Вик Уайлд: «На пологих участках синяя трасса медленнее. В Сочи все было по-другому. Там было честно, а по новым правилам все решает квалификация. Я проехал ее неудачно, и сразу все стало понятно. Ради зрелищности страдает наш спорт. Все, кто сегодня едет по синей трассе, выходят обреченными». («СЭ»).

Бонус

Еще один внешний фактор, который мог вмешаться в распределение медалей – белка, чуть не сорвавшая заезд Даниэлы Ульбинг. Австрийка почти превратила животное в тушу, но это не помешало ей опередить Милену Быкову в 1/8 финала.

В слаломе у женщин победила Эстер Ледецка из Чехии. Это ее второе золото в Пхёнчхане, ранее она взяла медаль в горных лыжах.

У мужчин победителем стал Невин Гальмарини – швейцарец обогнал в финале Ли Сангхо.

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