Eurosport
Отмороженная белка бросилась под ноги сноубордистке и чуть не превратилась в гуляш
Обошлось.
Австрийская сноубордистка Даниела Ульбинг чуть не стала участницей ДТП во время соревнований в параллельном гигантском слаломе.
В разгар спуска под сноуборд австрийки бросилась белка с атрофированным инстинктом самосохранения. Грызун чудом остался жив.
«Я увидела белку справа, когда она была уже совсем рядом с моей доской. Это был большой зверек. Я рада, что с ним все хорошо», – цитирует РИА «Новости» Ульбинг.
- Ульбинг завершила соревнования на седьмом месте.
- Победу одержала Эстер Ледецка – первая в истории олимпийская чемпионка в горных лыжах и сноуборде одновременно.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте