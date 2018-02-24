Отмороженная белка бросилась под ноги сноубордистке и чуть не превратилась в гуляш

Австрийская сноубордистка Даниела Ульбинг чуть не стала участницей ДТП во время соревнований в параллельном гигантском слаломе.

В разгар спуска под сноуборд австрийки бросилась белка с атрофированным инстинктом самосохранения. Грызун чудом остался жив.

«Я увидела белку справа, когда она была уже совсем рядом с моей доской. Это был большой зверек. Я рада, что с ним все хорошо», – цитирует РИА «Новости» Ульбинг.

Ульбинг завершила соревнования на седьмом месте.

Победу одержала Эстер Ледецка – первая в истории олимпийская чемпионка в горных лыжах и сноуборде одновременно.

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