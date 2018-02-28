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Вик Уайлд: «МОК заставил испытать стыд, унижение и чувство изгоя»
Мощная реакция сноубордиста.
Российский сноубордист американского происхождения Вик Уайлд заявил, что допинговый скандал изменил его отношение к Играм и уничтожил олимпийский дух.
«Для меня Сочи были результатом 20-летней работы, наконец-то воплотившейся в то, что стало для меня неповторимым опытом и лучшим из того, что со мной случалось. Пхёнчхан был совершенно другим. На протяжении 18 месяцев я задавался вопросом, допустят ли меня вообще до этих игр, и если да, на каких условиях. Такое количество неизвестных породило во мне апатию к Играм-2018. Я не мог себе представить, что этот допинговый скандал так сильно меня затронет, и я ошибался. Не было былого запала к Играм. Что было – стыд, унижение и чувство изгоя», – добавил Вик.
- В Пхёнчхане Уайлд не завоевал ни одной медали.
- В Сочи-2014 Уайлд стал двукратным олимпийским чемпионом.
- Вик получил российское гражданство в 2012 году. Супруга Уайлда Алена Заварзина – бронзовый призер Сочи-2014.