Японка Мело Имаи бросила порно и вернулась в сноуборд. Она хочет выступить на ОИ-2022 в Пекине

Японская сноубордистка Мело Имаи рассказала о планах выступить на ОИ-2022 в Пекине. Она уже выступала на Олимпиаде (в Турине-2006), где получила травму и ушла из спорта.

Недавно Имаи возобновила карьеру и сенсационно взяла золото на Всеяпонских соревнованиях по сноуборду.

Во время перерыва в спортивной карьере Имаи работала порноактрисой и снялась в пяти фильмах. «После Олимпиады я очень хорошо зарабатывала и могла легко потратить 9000 долларов в клубе за одну ночь. Сейчас я хочу вернуться в сноуборд и отстраниться от всего, что связано с порно», – говорит Мело.

На турнире в Японии Имаи показала результат 90,75 из 100.

На ОИ в Пхёнчхане японские сноубордисты выступили слабо, их лучший результат – девятое место.

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