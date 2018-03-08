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Ливанский сноубордист чудом выжил при спуске во время лавины. Он все заснял

Ливанский сноубордист чудом выжил при спуске во время лавины. Он все заснял
Eurosport

1 час назад

Между жизнью и смертью.

Сноубордист из Ливана Томас Крэй чудом не погиб, но заснял самое крутое видео в жизни.

Во время спуска на сноуборде во французских Альпах Крэя застал сход лавины. От гибели спортсмена спасла подушка безопасности, которая, правда, сработала с опозданием.

Инцидент зафиксировала камера на шлеме Крэя.

«Да, это произошло», – написал в фейсбуке ливанец.

В интервью журналистам Крэй заверил, что не пострадал.

  • Зимой-2017/18 во французских Альпах погибли 22 человека.

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