Eurosport
Ливанский сноубордист чудом выжил при спуске во время лавины. Он все заснял
Между жизнью и смертью.
Сноубордист из Ливана Томас Крэй чудом не погиб, но заснял самое крутое видео в жизни.
Во время спуска на сноуборде во французских Альпах Крэя застал сход лавины. От гибели спортсмена спасла подушка безопасности, которая, правда, сработала с опозданием.
Инцидент зафиксировала камера на шлеме Крэя.
«Да, это произошло», – написал в фейсбуке ливанец.
В интервью журналистам Крэй заверил, что не пострадал.
- Зимой-2017/18 во французских Альпах погибли 22 человека.
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