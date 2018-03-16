Getty Images

София Федорова завоевала Малый хрустальный глобус в слоупстайле

Федорова завоевала Малый хрустальный глобус в слоупстайле
Eurosport

1 час назад

Исторический успех для российских сноубордисток.

Сноубордистка из России София Федорова выиграла заключительный этап Кубка мира в итальянском Сейсер Альме в слоупстайле и завоевала Малый хрустальный глобус в этой дисциплине.

В общем зачете Федорова на 420 баллов опередила японок Мияби Оницуку и Рейру Ивабучи, занявших второе и третье место в генеральной классификации соответственно.

1. София Федорова – 1720

2. Мияби Оницука – 1300

3. Рейра Ивабучи – 1300

  • Это первый подобный успех для российских спортсменок.
  • На Олимпиаде в Пхёнчхане Федорова в этой дисциплине стала восьмой.

Подписывайся на наш канал в телеграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Шикарный прокат прекраснейшей Софьи Федоровой. Первая в истории русская чемпионка в слоупстайле

01:50
Популярные видео
«Вашингтон» укокошил «Айлендерс», зашвырнув им 7 шайб. Нокаут
 273 просмотров1 ч
«Флорида» нашвыряла бедняге Худобину очень много всего
 68 просмотров2 ч
А еще вам может понравиться