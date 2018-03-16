София Федорова завоевала Малый хрустальный глобус в слоупстайле

Сноубордистка из России София Федорова выиграла заключительный этап Кубка мира в итальянском Сейсер Альме в слоупстайле и завоевала Малый хрустальный глобус в этой дисциплине.

В общем зачете Федорова на 420 баллов опередила японок Мияби Оницуку и Рейру Ивабучи, занявших второе и третье место в генеральной классификации соответственно.

1. София Федорова – 1720

2. Мияби Оницука – 1300

3. Рейра Ивабучи – 1300

Это первый подобный успех для российских спортсменок.

На Олимпиаде в Пхёнчхане Федорова в этой дисциплине стала восьмой.

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