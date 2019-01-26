Соболев взял золото на этапе КМ в Москве , Курочкина и Рогозин – бронзу в параллельном слаломе

В субботу в Москве стартовал двухдневный этап Кубка мира по сноуборду. В дисцилине по параллельному слалому россиянин Андрей Соболев занял первое место, а Максим Рогозин и Анастасия Курочкина забрали по бронзе.

Мужчины, параллельный слалом

1. Андрей Соболев (Россия)

2. Дарио Кавицель (Швейцария)

3. Максим Рогозин (Россия)

Женщины, параллельный слалом

1. Жюли Цогг (Швейцария)

2. Сабин Шоффманн (Австрия)

3. Анастасия Курочкина (Россия)

4. Мария Валова (Россия)

Этап КМ в Москве завершится 27 января.

Соболев – серебряный призер ЧМ в параллельном слаломе.

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