«Я самый молодой чемпион мира за все время». Дмитрий Логинов взял золото в гигантском слаломе

Российские гонщики Дмитрий Логинов и Наталья Соболева заняли места на подиуме после заезда в параллельном гигантском слаломе на чемпионате мира по сноуборду и фристайлу в США.

19-летний сноубордист Логинов стал самым юным чемпионом мира в истории дисциплины – очередной день рождения он отпраздновал 2 февраля.

«Я не могу в это поверить, мне всего 19 лет. Я самый молодой чемпион мира за все время, это просто невероятно. Я выступал в таких условиях много раз, поэтому был хорошо подготовлен. Я знал, что мне нужно хорошо пройти квалификацию. Я это сделал и теперь чемпион мира», – приводит слова Дмитрия Team Russia.

Россиянин Вик Уайлд показал четвертый результат, уступив бронзу спортсмену из Германии – Штефану Баумайстеру. 23-летняя Наталья Соболева заняла второе место на подиуме, первой среди женщин стала немка Зелина Йорг.

Логинов занял последнее, 32-е место на квалификации Игр в Пхёнчхане.

Это пятое золото в истории сноуборда в России: до Дмитрия отличились Алена Заварзина (2011), Екатерина Тугедешева (2007 и 2013) и Андрей Соболев (2015).

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