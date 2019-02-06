Дмитрий Логинов принес России первое в истории золото ЧМ в параллельном слаломе

Дмитрий Логинов стал победителем соревнований в параллельном слаломе на чемпионате мира-2019 в американском Парк-Сити.

В финальном заезде 19-летний сноубордист из России победил итальянца Роланда Фишналлера. Бронзовую медаль завоевал немец Штефан Баумайстер, который оставил без медалей Дмитрия Сарсембаева.

Для сборной России это первая в истории победа параллельном слаломе на чемпионатах мира.

Ранее Логинов взял золото в гигантском слаломе.

До успешного выступления Дмитрия в США у России было всего четыре золотые медали на чемпионатах мира за всю историю.

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