Getty Images

Дмитрий Логинов принес России первое в истории золото ЧМ в параллельном слаломе

Логинов принес России первое в истории золото ЧМ в параллельном слаломе
Eurosport

27 мин. назад

Теперь у 19-летнего сноубордиста треть всех золотых медалей России в истории.

Дмитрий Логинов стал победителем соревнований в параллельном слаломе на чемпионате мира-2019 в американском Парк-Сити.

В финальном заезде 19-летний сноубордист из России победил итальянца Роланда Фишналлера. Бронзовую медаль завоевал немец Штефан Баумайстер, который оставил без медалей Дмитрия Сарсембаева.

  • Для сборной России это первая в истории победа параллельном слаломе на чемпионатах мира.
  • Ранее Логинов взял золото в гигантском слаломе.
  • До успешного выступления Дмитрия в США у России было всего четыре золотые медали на чемпионатах мира за всю историю.
Eurosport Вконтакте

Подписывайся на Eurosport.ru Вконтакте

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Смотрите сейчас

Видео - Победный заезд Шиффрин в супергиганте, которая вырвала у соперниц 0,02 секунды

01:58
Популярные видео
Великая Вонн хотела красиво завершить карьеру, но ошиблась и чудовищно упала
4 926 просмотров9 ч
«Филадельфия» запорола выход 3 в 0 и получила в следующей же атаке
1 447 просмотров13 ч