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Дмитрий Логинов принес России первое в истории золото ЧМ в параллельном слаломе
Теперь у 19-летнего сноубордиста треть всех золотых медалей России в истории.
Дмитрий Логинов стал победителем соревнований в параллельном слаломе на чемпионате мира-2019 в американском Парк-Сити.
В финальном заезде 19-летний сноубордист из России победил итальянца Роланда Фишналлера. Бронзовую медаль завоевал немец Штефан Баумайстер, который оставил без медалей Дмитрия Сарсембаева.
- Для сборной России это первая в истории победа параллельном слаломе на чемпионатах мира.
- Ранее Логинов взял золото в гигантском слаломе.
- До успешного выступления Дмитрия в США у России было всего четыре золотые медали на чемпионатах мира за всю историю.
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