Спорт-Экспресс
Алена Заварзина: «В России нет уважения. Мы друг друга не любим и готовы забить»
Смелое высказывание.
Экс-сноубордистка Алена Заварзина рассказала, к чему дольше всего привыкал ее муж Вик Уайлд в России.
«В России тяжело привыкнуть к тому, что нарушают твое личное пространство. Например, в очередях. Нет у нас уважения. Не думаю, что кто-то может отрицать этот факт. Мы друг друга не любим, не уважаем. Брат брата никогда не спасет. Мы готовы друг друга забить. У нашей нации такое есть, да. Реально, посмотрите на пробки», – цитирует Заварзину Sports.ru.
- Уайлд – олимпийский чемпион Сочи. Паспорт гражданина России Вик Уайлд получил в мае 2012 года.
- На Играх 2014-го Заварзина взяла бронзу.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте