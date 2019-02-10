Спорт-Экспресс

Алена Заварзина: «В России нет уважения. Мы друг друга не любим и готовы забить»

Заварзина: «В России нет уважения. Мы друг друга не любим и готовы забить»
Eurosport

1 час назадОбновлено 12 мин. назад

Смелое высказывание.

Экс-сноубордистка Алена Заварзина рассказала, к чему дольше всего привыкал ее муж Вик Уайлд в России.

«В России тяжело привыкнуть к тому, что нарушают твое личное пространство. Например, в очередях. Нет у нас уважения. Не думаю, что кто-то может отрицать этот факт. Мы друг друга не любим, не уважаем. Брат брата никогда не спасет. Мы готовы друг друга забить. У нашей нации такое есть, да. Реально, посмотрите на пробки», – цитирует Заварзину Sports.ru.

  • Уайлд – олимпийский чемпион Сочи. Паспорт гражданина России Вик Уайлд получил в мае 2012 года.
  • На Играх 2014-го Заварзина взяла бронзу.
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