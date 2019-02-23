Андрей Соболев стал вторым в параллельном гигантском слаломе на КМ в Китае

29-летний сноубордист Андрей Соболев показал второй результат на финале Кубка мира в Китае в дисциплине параллельный гигантский слалом.

Лидером по итогам выступления стал словенец Тим Мастнак, а замкнул тройку на подиуме Штефан Баумайстер из Германии.

Вик Уайлд добрался до 1/4 финала, Дмитрий Логинов – до 1/8, Максим Рогозин, Дмитрий Сарсенбаев, Константин Шипилов и Валерий Колегов вылетели еще в квалификации. Дмитрий Карлагачев был отстранен от выступления.

Лучший результат среди сноубордисток показала Милена Быкова – 1/4 финала. Мария Валова и Анастасия Курочкина слетели в 1/8, Наталья Соболева и Елизавета Салихова выбыли в квалификации.

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