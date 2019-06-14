Getty Images
В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду. Убийцу ждет смертная казнь
Какая-то неделя криминала.
В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова. Преступление произошло 10 июня.
По информации Los Angeles Times, полиция уже задержала предполагаемого убийцу 31-летнего спортсмена – обвинение предъявили 30-летнему Ретту Маккензи Нельсону. Кольцов стоял на улице, Нельсон выстрелил, находясь в машине. Сноубордист умер на месте. Сообщается, что второй жертвой Нельсона в тот же день стал полицейский, которому он выстрелил в затылок.
По американским законам виновного ждет смертная казнь или пожизненное заключение без возможности досрочного освобождения.
- Кольцов становился чемпионом России по сноуборду и выступал за сборную страны.
- Также он занимался серфингом и скейтбордингом.
15-летнего сына Соколова задержали после смерти матери. Старший брат говорил про ритуальное убийство