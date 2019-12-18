Российский сноубордист Никита Автанеев, выступающий в дисциплине хафпайп, дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Федерации сноуборда России Дениса Тихомирова.

Россиянин был дисквалифицирован за пропуск трех внесоревновательных допинг-тестов в течение 12 месяцев. «Решение о дисквалификации Автанеева было принято еще 29 октября. Три флажка в системе ADAMS – не проставил информацию о месте нахождения», – отметил Тихомиров.

Автанеев – победитель зимней Универсиады в Красноярске (2019), этапов Кубка Европы, двукратный чемпион России (2013, 2014), серебряный призер общего зачета Кубка Европы (2012).

Спортсмен выступал на зимних Олимпийских играх в Сочи-2014.

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