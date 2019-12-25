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Сноубордист окатил глухаря снегом ради классного видео – в ответ птица отлупила наглеца
Какой отчаянный пернатый друг.
На Кемеровском курорте Шерегеш произошел комичный случай: сноубордист ради классного ролика окатил глухаря снегом и поплатился.
Видео инцидента появилось в телеграм-канале Mash. На нем мужчина на сноуборде припорошил птицу снегом, после чего та внезапно превратилась в Кинг-Конга и резко атаковала спортсмена. В итоге мужчина едва отбился от глухаря доской для сноуборда.
Eurosport – дом зимних видов спорта. И у нас есть много чего про сноуборд:
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