Интервью Алексея Соболева

Алексей Соболев – один главных русских райдеров десятых, выступавший в дисциплинах биг-эйр и слоупстайл. Правда, семикратного чемпиона России, а также победителя и призера этапов Кубка мира большинство нейтральных зрителей узнали во время домашней Олимпиады в Сочи. Там сноубордист, хоть и не взял медаль, но запомнился нетипично открытым поведением в соцсетях и, конечно же, номером телефона на шлеме во время соревнований, куда Алексею мог написать любой желающий.

Eurosport.ru встретился с одним из самых ярких спортсменов домашних Игр и узнал, что вдохновляет его сейчас.

Сочи-2014, фото голых мужиков, шоу на Первом

– С какими чувствами вспоминаешь об Олимпиаде в Сочи спустя почти шесть лет?

– С самыми приятными. Это был уникальный опыт. Я сделал ту программу, которую планировал и готовил.

А по допинговым скандалам я могу отвечать только за себя. Меня это все обходило стороной: сноубордистам в акробатических дисциплинах допинг не нужен, поэтому это абсолютно неразвито. Нас та волна не задела. Но то, что эта история отразилась на будущих Олимпиадах и во всех видах спорта, это не круто, конечно.

– Давай вернемся к эпизоду, когда ты написал телефон на шлеме во время выступлений. Как быстро сменил номер?

– Где-то годик продержался. А потом сменил, даже не знаю почему. Мне, кстати, потом писали люди, которые случайно купили этот номер – им продолжали писать и звонить. Сейчас очень легко найти телефон любого человека, так что смена номера кардинально ничего не влияет.

– Тебе до сих пор продолжают звонить?

– Да, недавно звонили: «Вы Алексей Соболев?». Говорю: «Да, а что вы хотели?». И ничего внятного не получаю в ответ.

– Какие самые неожиданные сообщения приходили во время или после Олимпиады?

– Один раз я слишком эмоционально отреагировал, когда какие-то парни отправили фотографии без одежды, ахах. Об этом забыть сложно.

– А чего они хотели?

– Сейчас я вижу ситуацию со шлемом с очень интересной стороны. Изначально эта акция была придумана, чтобы люди могли получить какую-то обратную связь от человека, который находится на Олимпиаде: поговорить, задать какие-то вопросы. Изначально миссия всей этой штуки была позитивной и дружелюбной.

Алексей СоболевGetty Images

Но потом мы поняли, что там очень скучно, и я решил запустить флешмоб из разряда: «Здесь очень скучно спортсменам, девчата, развейте нашу скуку». И каждый понял это по-разному. Кто-то начал фотографироваться без одежды и присылать фото. Видимо, этот флешмоб парни тоже восприняли буквально.

– Кто-то из известных людей писал тебе тогда?

– Когда ты находишься на Олимпиаде, ты видишь вокруг много известных людей, ты постоянно с ними общаешься. Там происходит такое бурление знакомств, что кого-то конкретно выделить я уже сейчас не могу.

– Насколько вообще Сочи-2014 прибавил тебе популярности? Все-таки сноубордисты не самые раскрученные спортсмены в нашей стране.

– Сделать такой медиаповод – это крайне интересный опыт. И от этого был профит – меня позвал Малахов, ребята с ТНТ приглашали. И да, я был на «Давай поженимся» – это тоже было очень весело и смешно.

– Расскажи, как так вышло.

– Звонят ребята с Первого канала: «Лех, давай к нам гостем?» Я такой: почему нет, погнали. Согласился только потому, что мне было любопытно, как все это происходит в студии, как создается шоу, которое смотрят миллионы людей, познакомиться с Гузеевой и другими ведущими. Это был и фан, и экспириенс: посмотреть на эту кухню с другой стороны. Хотя многие видели этот поступок только с одной стороны: Леша с ума сошел, ищет себе жену на Первом.

– Ты был главным героем или одним из женихов?

– Нет, главным. Ко мне приходили свататься или как там это называется.

– С кем-то из невест продолжил общаться?

– Нет, не продолжил. Хотя мне рассказывали, что кто-то продолжал и даже женился/вышел замуж.

– В интервью Eurosport.ru сразу после Сочи-2014 ты рассказывал про классные тусовки в «Ред Булл Хаус» после того, как переехал туда из олимпийской деревни. Зачем это спортсменам во время самих соревнований?

– Вообще сама атмосфера на Олимпиаде была очень напряженная. Все переживали, волновались – я в том числе. Спортсмены по-разному избавляются от этой нервозности. Кто-то медитирует, я наоборот пытаюсь отвлечься, поговорить, выплеснуть эту энергию, чтобы на старте быть хладнокровным. Вечеринки отчасти помогают.

Все спортсмены, ну, большинство из тех, кого я знаю, ахах, любят веселиться. Не будем тут лицемерить. Я поехал после Олимпиады в «Ред Булл Хаус» и там встретил спортсменов из очень многих видов спорта, которые пришли на грандиозную вечеринку. Это было очень забавно. В Олимпийской деревне все такие спортики – пробежки с серьезными лицами, а потом наступает ночь, и все превращаются в тусовщиков.

Уход из сборной, Заварзина, онлайн-школа сноуборда

– Спустя год после Сочи ты объявил об уходе из сборной России. Были проблемы с федерацией, как у Алены Заварзиной ?

– Есть четкая картина, почему это должно было в любом случае произойти. Многие задают вопросы: почему у российских сноубордистов практически нет шансов на Олимпиадах, Кубках мира. В России нет парков и сооружений, где можно тренироваться для конкурентного уровня. Решение только одно – надо переезжать за границу. Там есть условия для таких тренировок.

Тут можно винить много кого: федерацию, страну, но реальность такова, и от нее никуда не убежать. Я сейчас смотрю на молодых ребят, которые показывают неплохие результаты, но понимаю, что и у них есть потолок, потому что негде тренировать сложные трюки, которые делают все направо-налево в других странах.

Алена ЗаварзинаСпорт-Экспресс

Как мне кажется, необходимо радикальное изменение подготовки спортсменов. Взять и сделать парк для спортсменов – то есть направить ресурсы в одно место. Сейчас они размазаны по России: разные курорты, федерации, регионы – никто не может объединить все это и сделать в одном месте.

– Тебя пытались удержать в сборной?

– Нет.

– Ты общался с Аленой в тот момент, когда она закончила карьеру в олимпийский сезон?

– Конечно, общался с ней: и когда она сделала это заявление, и до этого. Интересовался, как она себя чувствует, потому что для нее это было не самое простое решение. Она очень любит сноуборд и скучает по нему, как мне кажется. Вернее, я чувствую это. Нельзя в один момент просто взять и завязать.

– Сам по соревнованиям скучаешь?

– Раньше я соревновался, чтобы быть первым, доказать, что я круче. Сейчас поле соревновательное сменилось – я обучаю людей, и для меня результатом являются положительные эмоции и впечатления от того, что они научились кататься.

– Давай как раз о твоей школе сноуборда и поговорим. Когда пришла эта идея?

– Это было еще до 2014 года, я в тот момент даже не знал, в каком виде эта школа будет существовать: в Новосибирске (родной город Алексея – Eurosport.ru), в Москве, по всей России, онлайн или офлайн. Но в 17-м году принял решение все же начать в онлайне, когда люди просто обучаются по видеоурокам.

Очень важным этапом была оцифровка знаний, которые у меня есть. Это уже некий фундамент – большой объем информации накоплен и оцифрован – за счет него можно развиваться дальше, уходить в офлайн. Мы к этому идем, не могу пока дать конкретику, но путь очень интересный.

– Реально ли вообще научиться кататься в интернете?

– Не надо сравнивать это с тренировкой с инструктором, потому что есть различия. Но и к семикратному чемпиону России ты каждый день не сможешь залезать в голову, чтобы он тебя тренировал. Я, к сожалению, не могу себя клонировать. Мне постоянно пишут по поводу индивидуальных тренировок – в сезон у меня бывает дней 15 для этого. Может, даже меньше, потому что просто нет времени. А вот знания получить, которые человек потом сможет применить – велкам, любой желающий может из любой точки мира. Большинство людей так и учится. Половина точно. Люди не хотят тратить деньги на инструктора, потому что это недешево. Они просто идут в интернет, по урокам осваивают и катаются в свое удовольствие.

Надо понимать, что работа с тренером чем эффективна: он может дать тебе уверенность. Люди, особенно девчонки, начинают бояться и переживать, когда рядом тренер, знающий свое дело – это на них психологически положительно влияет. Плюс он может сразу указать на какие-то ошибки. Но опять же, все инструкторы разные.

– Я совершенно не стою на доске. За сколько времени с онлайн-уроками я могу начать сносно кататься?

– Три-четыре тренировки, прямо нормально хватит, чтобы начать делать повороты и так далее.

– Это же не первый твой проект в бизнесе?

–После Олимпиады мы с братом начали заниматься общепитом, но через года два продали дело. Параллельно я начинал заниматься школой, а потом уже все силы пошли на нее – сейчас мне это и нравится, и приносит доход, и есть куда развиваться.

– То есть школа прибыльна?

– Да, мы ее окупили за первый сезон. Сейчас мне хватает на жизнь в Москве и ни в чем себе не отказывать.

– Ты один из немногих русских сноубордистов, у кого было несколько неплохих спонсорских контрактов. Помогают ли эти компании сейчас со школой?

– Школу делали целиком на мои деньги. Пока у нас нет партнеров. Мы не то что не ищем, но не нуждаемся в дополнительных средствах. В идеале хотелось бы иметь мощных и крутых партнеров, но до таких брендов мы пока не доросли.

– Насколько тяжело запускать такой онлайн-проект в России?

– Ниша не очень популярная – бизнес отчасти сезонный, не самый востребованный. И очень сложно донести до людей, что этот продукт работает. Люди должны посмотреть наши уроки, применить это на склоне, чтобы понять – да, я стал реально круче кататься.

Если запускать какую-нибудь школу по редактированию фотографий или еще что-то – это проще. А так бизнес что в онлайне, что в офлайне – это всегда сложно. Но мы вот недавно уже преодолели цифру в три года – определенный путь прошли.

– Сколько человек с 2017 года прошли через школу?

– Точно сказать не могу, но больше двух тысяч человек.

– Кто эти люди? Они хотят просто научиться стоять на борде или что-то большее?

– Иногда ко мне приходят на мастер-классы, и дальше уже лично начинаем общаться. Сноуборд вообще не самый дешевый вид спорта, им занимаются люди обеспеченные. Много самых разных успешных людей: люди с телика, врачи очень крутые, адвокаты.

Кто-то хочет освоить базовый уровень, кто-то хочет улучшить технику катания, кто-то хочет просто посмотреть, как я свои знания преподаю.

– Какие офлайн-ивенты планируешь в ближайшее время?

– Из ближайшего буду проводить мастер-класс в Сочи на Роза Хутор на фестивале Termitory с 7 по 9 февраля. Может приехать любой человек, причем даже без снаряжения. Участие в фестивале бесплатное, можно потестить оборудование на месте.

Контракты от спонсоров, разница с мировыми топами, Пекин-2022

– У тебя есть мастер-классы, школа приносит прибыль – насколько изменился твой заработок по сравнению со спортивной карьерой?

– Я не помню точно, какие тогда были цифры – не считал особо деньги. Но судя по предыдущему году, я точно стал зарабатывать больше сейчас. Хотя у меня тогда были контракты с Red Bull, европейским Nike, еще кто-то – это немаленькие деньги, очень сложно найти подобные контракты сейчас, если ты не живешь в Европе.

– Сколько может зарабатывать с контрактов сноубордист из России? Например, расскажи о своем опыте с Red Bull: сколько платят, какие ништяки?

– Естественно я называть цифру не могу, но с двумя-тремя такими контрактами о деньгах ты думать не будешь, а будешь жить, кайфовать, путешествовать. Из фишек – вписывают в разные движухи, фестивали, и за них не надо платить. Бренд уже работает на тебя. То есть, когда приглашают, все траты с тебя снимаются.

Но таких людей в сноуборде в России – пара человек, а может быть и меньше. Раньше больше. Если взять экшн-спорт: BMX, сноуборд, серфинг – ну наберется человек 15. То есть все звучит круто и классно, но шансы получить такие контракты стремятся к нулю.

– На каком этапе к тебе пришли большие спонсоры?

– Нужно доказать, что ты лучший, и не просто случайно, а на дистанции хотя бы в два года.

Я уже в 16 или 17 лет выиграл чемпионат России. Если правильно помню – никто в таком возрасте в мужском зачете его не брал. Потом уже начал выигрывать все коммерческие соревнования в России. Я первый из России, кто в мягком сноуборде победил на Кубке мире. Вот после этого все и начало срастаться.

– Насколько сильно отличаются контракты русских звезд от выплат мировым топам?

– Кардинально. Европейский или американский рынок сбыта – совершенно другая история. Насколько конкретно я не знаю, но из разговоров с ребятами – больше. Я думаю, что в разы. Там другие бюджеты на это все выделяются.

– Расскажи для тех, кто совсем не в теме, за кем нужно следить, чтобы влюбиться в сноуборд?

– Ну в первую очередь, конечно же, за мной, ахах.

А если говорить о соревнованиях… Это ж всего одна сторона этого спорта. Сноубординг настолько многогранный, что можно вдохновляться и кайфовать от всех его проявлений – катание во фрирайде по горам или в лесу, просто катание с друзьями и тусовки. До фига всего есть, необязательно ограничивать себя только турнирами.

Я могу посоветовать Влада Хадарина, он катается как раз за Red Bull и выступает на Кубке мира – он основной соревновательный райдер сейчас в России. Можно подписаться на мою очень хорошую подругу Алину Балашову: раньше она профессионально занималась сноубордом, сейчас просто катается, но очень классно передает эмоции, которые получает от катания. Очень много людей вдохновилось после просмотра ее аккаунта.

А из мировых топов – можно просто зайти в мои подписки и увидеть всех, кто катается. Маркус Кливленд, норвежец Монс Ройсланд, канадец Макс Пэррот. Их довольно много, человек 20 есть прямо ядреных таких пацанов.

– Совсем не скучаешь по соревнованиям?

– Когда у меня есть возможность, то принимаю участие в турнирах, но не международных. Если в них выступать, то надо ставить определенную цель. Попрыгать на трамплинах я и так могу, а чтобы ворваться в тройку, нужно переезжать за границу и тренироваться там годик. Нужно не просто высвободить время, а кроме этого ничем не заниматься – мне это уже неинтересно. Я понимаю, что я не смогу добраться до мирового уровня. Мог бы это сделать, если б лет в 16-17 переехал. Тогда сейчас меня можно было бы смотреть на каких-нибудь X-Games.

– А были варианты?

– Да, моя мама предлагала отправить в Европу, а я такой: «Нет, у меня здесь в России друзья». Хотя деньги были.

– То есть условный Пекин-2022 тебя никак не привлекает?

– Это бессмысленная трата времени. Я уже был на одной Олимпиаде, понял, как все там устроено. Я реалист, понимаю, что нужна подготовка в четырехлетнем цикле, а не за год. Так не бывает.

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